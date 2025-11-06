Đoković u polufinalu turnira u Atini

Peti teniser sveta Novak Đoković plasirao se večeras u polufinale turnira u Atini, pošto je posle dva seta pobedio Portugalca Nuna Borgesa 7:6(1), 6:4.

Đoković je pobedio 47. igrača na ATP listi posle sat i 44 minuta.

U prvom setu nije bilo brejkova i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Đoković bio ubedljiv i mini brejkovima u trećem, šestom i sedmom poenu stigao do prednosti.

Đoković je u sedmom gemu drugog seta oduzeo servis Portugalcu, i sigurnim servisom do kraja seta sačuvao brejk prednosti i izborio plasman u polufinale.

U polufinalu, srpski teniser će igrati protiv boljeg iz duela Giron-Hanfman.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com