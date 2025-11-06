Đoković u polufinalu turnira u Atini

Đoković je pobedio 47. igrača na ATP listi posle sat i 44 minuta.
U prvom setu nije bilo brejkova i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Đoković bio ubedljiv i mini brejkovima u trećem, šestom i sedmom poenu stigao do prednosti.
Đoković je u sedmom gemu drugog seta oduzeo servis Portugalcu, i sigurnim servisom do kraja seta sačuvao brejk prednosti i izborio plasman u polufinale.
U polufinalu, srpski teniser će igrati protiv boljeg iz duela Giron-Hanfman.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com