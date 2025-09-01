Đoković ubedljivo do četvrtfinala Ju Es opena

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Ju Es opena, pošto je u noći između nedelje i ponedeljka posle tri seta pobedio Nemca Jan-Lenarda Štrufa 6:3, 6:3, 6:2.

Sedmi teniser sveta pobedio je 144. igrača na ATP listi posle sat i 51 minuta.

Đoković je u sva tri seta napravio po dva brejka, dok je Štruf u petom gemu prvog seta stigao do svog jedinog brejka na meču.

U četvrtfinalu, Đoković će igrati protiv četvrtog tenisera sveta Amerikanca Tejlora Frica, koji je posle tri seta pobedio Čeha Tomaša Mahača 6:4, 6:3, 6:3.

Đoković i Fric su se do sada sastajali 10 puta, i svih 10 pobeda ostvario je srpski teniser.

(Beta)

