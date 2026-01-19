Đoković ubedljivo do drugog kola Australijan opena

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas posle tri seta pobedio Španca Pedra Martinesa 6:3, 6:2, 6:2.

Đoković, četvrti teniser sveta, pobedio je 71. igrača na ATP listi posle dva sata igre.

Srpski teniser je danas upisao 100. pobedu na Australijan openu u karijeri.

Od ukupno 24 osvojene grend slem titule u dosadašnjem toku karijere, Đoković e rekordnih deset podigao upravo u Melburnu – 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021. i 2023. godine.

U drugom gemu prvog seta Đoković je oduzeo servis Špancu, i sigurnim servisom do kraja seta zadržao brejk prednosti.

Đoković je u drugom setu bio ubedljiv i brejkovima u trećem i sedmom gemu stigao do dva seta prednosti.

Do petog gema trećeg seta nije bilo brejkova, kada je Đoković iskoristio drugu brejk loptu u trećem setu i oduzeo servis Špancu. U sedmom gemu, Đoković je stigao do novog brejka, i sigurnim servisom u narednom gemu upisao pobedu na startu prvog grend slem turnira u sezoni.

U drugom kolu, Đoković će igrati protiv 141. tenisera sveta Italijana Frančeska Maestrelija.

