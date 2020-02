Djoković: Uradiću sve što je u mojoj moći da doživim vrhunac na olimpijadi u Tokiju

Srpski teniser Novak Djoković rekao je danas da želi da mu ova sezona bude najbolja, a medju najvažnije ciljeve označio je grend slem turnire i Olimpijske igre u Tokiju.

„Motivisan sam i inspirisan da ove godine imam svoju najbolju sezonu. Svestan sam da je olimpijska godina, što znači da će raspored biti naporan i gust, ne samo za mene, već za sve tenisere iz vrha. Biće malo prostora za odmor nakon Vimbldona. Ciljevi su gren slemovi i Olimpijske igre jer su tako retke. Imao sam tu čast da 2008. osvojim bronzanu medalju i nekako osećam da je možda došao trenutak za još jednu medalju, nadam se. Uradiću sve što je u mojoj moći kako bih doživeo vrhunac na Olimpijskim igrama“, rekao je Djoković na konferenciji za novinare u Beogradu.

Djoković će predstavljati Srbiju na Olimpijskim igrama koje će se na leto održati u Tokiju.

„Najznačajniji sportski dogadjaj, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što mogu da učestvujem na Olimpijskim igrama kao predstavnik Srbije. Imao sam čast da 2008. nosim zastavu na ceremoniji otvaranja. Potom nisam bio na otvaranjima, a sada mi je opet želja da to ne propustim. Na Olimpijskim igrama mogu da doživim nešto što ne mogu na drugim turnirima, u Selu, da sednete u velikoj menzi i pored vas prolaze najbolji sportisti sveta, da ručate, delite obroke, životna iskustva i pronalazite inspiraciju u pričama drugih sportista. To je nešto unikatno i što obeležava Olimpijske igre za mene. Nadam se da ću imati vremena to da doživim“, naveo je Djoković.

Godinu je počeo prvo trijumfom sa reprezentacijom Srbije na novoformiranom ATP kupu, a potom i osvajanjem Otvorenog prvenstva Australije.

„Zadovoljstvo je ponovo biti u Srbiji nakon jako uspešnog početka sezone koji je počeo osvajanjem ATP kupa, nezvaničnog svetskog prvenstva uz Dejvis kup. Ako gledamo kvalitet igrača, ATP kup ipak ima primat i prevlast u odnosu na Dejvis kup. Atmosfera i ambijent su bili izvanredni. Bliski privatni odnosi su nam pomogli da osvojimo to prestižno takmičenje i svako ponaosob doživi igrački vrhunac u te dve nedelje. Te dve nedelje ću stvarno dugo pamtiti. Dejvis kup osvojen 2010. godine je svima nama dao vetar u ledja i izuzetnu motivaciju i polet za naše individualne karijere. Nakon tog Dejvis kupa sam imao jednu od najboljih sezona. ATP kup smatram jednim od zaslužnijih faktora za osvajanje Otvorenog prvenstva Australije“, kazao je Djoković.

Najbolji teniser sveta je veoma srećan što je trijumfovao na prvom grend slem turniru u sezoni.

„Australija mi je omiljeni turnir na kom pružam najbolje partije i najviše volim da igram. Rezultati to pokazuju. Osećam dodatni motiv da početak sezone obeležim na najbolji mogući način, sa trijumfom, kako bi se po jutru dan poznao. Teren na Rod Lejver areni, uslovi i podloga mi veoma odgovaraju i prijaju igri. Lepo se osećam u Australiji, ceo boravak tamo je zadovoljavajući, čitavu moju karijeru. Uvek sam pružao maksimum i odlične igre tamo“, naveo je Djoković.

Novak Djoković će naredni turnir igrati u Dubaiju, koji će početi 24. februara, a posle koga slede Indijan Vels i Majami, na kojima vidi priliku za nove poene, jer nije beležio dobre rezultate prethodne dve godine.

