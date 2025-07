Đoković zadovoljan igrom protiv Evansa na Vimbdonu

Srpski teniser Novak Đoković rekao je zadovoljan igrom protiv Britanca Danijela Evansa u drugom kolu Vimbldona.

„Svi su znali da će on biti motivisan u ovoj atmosferi, nikad nije lako igrati ovde protiv Britanca. On je nezgodan, kvalitetan i talentovan teniser. Ima dobar osećaj za neke udarce posebno za ovu podlogu gde loptica nisko odskače. To je problematično ako niste na vrhu svoje igre, što ja jesam bio. Od početka sam znao šta treba da uradim, spremio sam se. Nekad dođe takav dan kada se sve poklopi i ide tečno“, rekao je Đoković posle meča.

„Nije to zbog mene, trener je za to zaslužan. Kada je ovakav dan, sjajno je držati reket“, dodao je on.

Đoković se plasirao u treće kolo pošto je pobedio Evansa 6:3, 6:2, 6:0 i ostvario 99. pobedu na Vimbldonu.

To je 19. put da se Đoković plasirao u treće kolo Vimbldona, što do sada nijednom teniseru nije uspelo. Upitan šta mu znače te brojke, Đoković je odgovorio: “ Znače da igram baš dugo“.

„To je dobra statistika, 19. put. Vimbldon je moj omiljeni turnir, san je bio da ga osvojim i svaka istorija koju ispišem je značajna. Ali tek je početak turnira“, naveo je on.

Đoković je pre 20 godina prvi put igrao na Vimbldonu, a upitan je šta se od tada promenilo.

„Ne mogu da se setim, bilo je odavno. Najviši nivo tenisa zahteva svakodnevnu posvećenost i mnogo odricanja i truda. Ne igram toliko kao ostali, a kada ne igram, igram se sa svojom decom. Ne osvrćem se toliko na sve što sam postigao. To ću uraditi kada završim i kada budem sedeo sa Federerom i Nadalom, kada se budemo prisećali starih vremena“, rekao je Đoković.

Đoković će u subotu u trećem kolu igrati protiv sunarodnika Miomira Kecmanovića, koji je ranije danas pobedio Holanđanina Jespera de Jonga 1:6, 6:3, 6:2, 6:4.

(Beta)

