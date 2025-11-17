Đoković zadržao četvrto mesto na ATP listi, Alkaras završio sezonu na prvoj poziciji

Đoković je odlučio da ne nastupi na završnom ATP turniru u Torinu i sezonu je završio kao četvrti teniser sveta sa 4.830 bodova.

Sezonu je na prvoj poziciji na ATP listi završio Španac Karlos Alkaras sa 12.050 bodova, 550 više od drugoplasiranog Italijana Janika Sinera, od kog je izgubio u finalu završnog turnira u Torinu.

Treći je i dalje Nemac Aleksandar Zverev sa 5.160 bodova.

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim se nakon plasmana u polufinale turnira u Torinu popeo sa osmog na peto mesto i ostvario svoj najbolji plasman u karijeri. Amerikanac Ben Šelton je pao sa pete na devetu poziciju, dok je Italijan Lorenco Muzeti napredovao za jedno mesto i sad je osmi teniser sveta.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je sezonu završio na 52. mestu, Hamad Međedović na 83. poziciji, a Laslo Đere kao 99. igrač sveta.

ATP lista:

1. Karlos Alkaras (Španija) 12.050

2. Janik Siner (Italija) 11.500

3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.160

4. Novak Đoković (Srbija) 4.830

5. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.245

6. Tejlor Fric (SAD) 4.135

7. Aleks de Minor (Australija) 4.135

8. Lorenco Muzeti (Italija) 4.040

9. Ben Šelton (SAD) 3.970

10. Džek Drejper (Velika Britanija) 2.990

…………………………………………………

52. Miomir Kecmanović (Srbija) 1.025

………………………………………………….

83. Hamad Međedović (Srbija) 718

………………………………………………….

99. Laslo Đere (Srbija) 652

………………………………………………….

(Beta)

