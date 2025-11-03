Đoković zadržao peto mesto na ATP listi, Siner ponovo prvi

Đoković je peti teniser sveta sa 4.580 bodova.

Italijan Janik Siner, koji je slavio na mastersu u Parizu ovog vikenda, prestigao je Španca Karlosa Alkarasa i ponovo se nalazi na prvom mestu sa 250 poena više od španskog tenisera.

Unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, mesta su zamenili Amerikanac Ben Šelton i Australijanac Aleks De Minor. Šelton se popeo na šesto mesto, dok je De Minor pao na sedmu poziciju.

Kanađan Feliks Ože-Alijasim je popravio poziciju za dva mesta i sada je osmi teniser sveta, dok su za jedno mesto poziciju pokvarili Italijan Lorenco Muzeti (9) i Norvežanin Kasper Rd (10).

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je pao sa 53. na 54. mesto, Hamad Međedović je napredovao za dva mesta i sada je na 65. poziciji, dok je Laslo Đere popravio svoj plasman za tri mesta i sad je 82. igrač sveta. Dušan Lajović je napredovao za jednu poziciju i sad zauzima 115. mesto na ATP listi.

ATP lista:

1. Janik Siner (Italija) 11.500

2. Karlos Alkaras (Španija) 11.250

3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.560

4. Tejlor Fric (SAD) 4.735

5. Novak Đoković (Srbija) 4.580

6. Ben Šelton (SAD) 3.970

7. Aleks De Minor (Australija) 3.935

8. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.845

9. Lorenco Muzeti (Italija) 3.685

10. Kasper Rud (Norveška) 3.235

…………………………………………………

54. Miomir Kecmanović (Srbija) 985

…………………………………………………

65. Hamad Međedović (Srbija) 883

…………………………………………………

82. Laslo Đere (Srbija) 746

(Beta)

