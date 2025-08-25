Đoković zadržao sedmo mesto na ATP listi, Međedović ostvario najbolji plasman u karijeri

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je sedmo mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Đoković je sedmi teniser sveta sa 4.130 bodova.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović su popravili svoje pozicije na ATP listi plasmanom u četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu. Kecmanović se popeo sa 45. na 42. mesto, dok je Međedović napredovao za osam pozicija i time ostvario najbolji plasman u svojoj karijeri – 57. mesto.

Laslo Đere je zadržao 72. mesto, dok je Dušan Lajović popravio svoj plasman za jednu poziciju i sad je 128. teniser sveta.

Unutar prvih 10 mesta nije bilo promena, Italijan Janik Siner je i dalje prvi sa 11.480 bodova, ispred Španca Karlosa Alkarasa sa 9.590 bodova i Nemca Aleksandra Zvereva sa 6.230 bodova.

U nedelju je počelo takmičenje na poslednjem grend-slem turniru u sezoni Ju Es openu, koje će trajati do 7. septembra.

ATP lista:

1. Janik Siner (Italija) 11.480

2. Karlos Alkaras (Španija) 9.590

3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 6.230

4. Tejlor Fric (SAD) 5.575

5. Džek Drejper (Velika Britanija) 4.440

6. Ben Šelton (SAD) 4.280

7. Novak Đoković (Srbija) 4.130

8. Aleks de Minor (Australija) 3.545

9. Karen Hačanov (Rusija) 3.240

10. Lorenco Muzeti (Italija) 3.205

42. Miomir Kecmanović (Srbija) 1.126

57. Hamad Međedović (Srbija) 950

72. Laslo Đere (Srbija) 851

(Beta)

