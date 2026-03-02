Đoković zadržao treće mesto na ATP listi, napredak Kecmanovića

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Đoković je treći sa 5.280 bodova.

Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras koji ima 13.550, dok je drugi Italijan Janik Siner sa 10.400 bodova.

Iza vodeće trojke slede Nemac Aleksander Zverev, Italijan Lorenco Muzeti, Australijanac Aleks de Minor i Amerikanac Tejlor Fric.

Ben Šelton i Feliks Ože-Alijasim su zamenili pozicije, pa je sada Amerikanac osmi, a Kanađanin deveti, dok najboljih deset kompletira Kazahstanac Aleksander Bublik.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je napredovao za čak 26 pozicija, pa je sada 58. igrač sveta i ujedno jedini uz Đokovića među najboljih 100.

Hamad Međedović je nazadovao za osam mesta i sada je 110, dok je Dušan Lajović napravio četiri koraka unazad i zauzima 120. poziciju. Laslo Đere je pao za 88 pozicija i sada je na 206. mestu na ATP listi.

ATP lista:

1. Karlos Alkaras (Španija) 13.550 bodova

2. Janik Siner (Italija) 10.400

3. Novak Đoković (Srbija) 5.280

4. Aleksander Zverev (Nemačka) 4.555

5. Lorenco Muzeti (Italija) 4.405

6. Aleks de Minor (Australija) 4.235

7. Tejlor Fric (SAD) 4.220

8. Ben Šelton (SAD) 4.010

9. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.950

10. Aleksandar Bublik (Kazahstan) 3.405

———————

58. Miomir Kecmanović 875

110. Hamad Međedović 565

120. Dušan Lajović 535

206. Laslo Đere 288

(Beta)

