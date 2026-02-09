Đoković zadržao treće mesto na ATP listi

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Đoković je treći teniser sveta sa 5.280 bodova.

Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 13.150 bodova, ispred drugoplasiranog Janika Sinera iz Italije sa 10.300 bodova.

Unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, došlo je samo do zamene mesta između Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima i Australijanca Aleksa de Minora. Ože-Alijasim se popeo na šesto mesto, dok je De Minor pao na osmu poziciju.

Svi ostali srpski teniseri unutar prvih 100 mesta na ATP listi su popravili svoje plasmane. Miomir Kecmanović se popeo sa 69. na 66. mesto, Hamad Međedović sa 80. na 79. mesto, a Laslo Đere sa 94. na 91. poziciju.

ATP lista:

1. Karlos Alkaras (Španija) 13.150

2. Janik Siner (Italija) 10.300

3. Novak Đoković (Srbija) 5.280

4. Aleksandar Zverev (Nemačka) 4.605

5. Lorenco Muzeti (Italija) 4.405

6. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.950

7. Tejlor Fric (SAD) 3.940

8. Aleks de Minor (Australija) 3.835

9. Ben Šelton (SAD) 3.560

10. Aleksandar Bublik (Kazahstan) 3.235

66. Miomir Kecmanović (Srbija) 820

79. Hamad Međedović (Srbija) 717

91. Laslo Đere (Srbija) 651

