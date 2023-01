Đoković: Želim da osvojim turnir, da napravim istoriju za sebe, svoj narod. . .

MELBURN – Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas da želi da osvoji Australijan open da bi napravio istoriju za sebe, svoj narod i istoriju sporta.

Đoković je ranije danas izborio plasman u četvrtfinale Australijan opena, pošto je u osmini finala nadigrao domaćeg tenisera Aleksa de Minora 6:2, 6:1, 6:2.

„Ovo je najbolji meč za mene ove godine. Odličan je osećaj po pitanju kretanja. Sve u svemu savršen meč za mene. Idem dan za danom, iscrpljujuće je na mnogo način zbog tretmana, ali je bilo neophodno da bih mogao da igram. Nisam osećao bol, drago mi je da je telo odgovorilo kako je trebalo“, rekao je Đoković na konferenciji za novinare.

On je priznao da prošle nedelje nije razmišljao o tituli u Melburnu.

„Prošle nedelje nisam mislio o tituli, već o što boljim uslovima za igranje mečeva. Do danas sam igrao kako sam se osećao imam razloga da verujem da mogu da odem do kraja. U to uvek verujem, ali sada nisam verovao zbog noge. Od večeras imam pozitivne misli. Uvek želim da osvojim turnir i da budem najbolji. Niko ne dolazi tek tako. Želim da napravim istoriju za sebe, svoj narod, svetski tenis, istoriju sporta. To je jasno i to me usmerava u tom pravcu i daje mi jasnoću kako da pristupam treninzima, kako da komuniciram sa ljudima kako bismo mogli da dostignemo te visine“, istakao je Đoković.

Srpski teniser će u četvrtfinalu Australijan opena igrati protiv Andreja Rubljova iz Rusije.

„Laska mi što sam jedini grend slem šampion među četvrtfinalistima u Melburnu, ali to nije bitno. Stefanos Cicipas je najiskusniji od ostalih, igrao je u završnim fazama grend slem turnira. Neki mladi teniseri su stigli daleko, idemo korak po korak“, naveo je Đoković.

On je reagovao na tvrdnje pojedinih medija, koji su izrazili sumnju u povredu srpskog tenisera.

„To ostavljam njima, tim ljudima koji sumnjaju. Neka sumnjaju i dalje. Interesantno je da se samo u moju povredu sumnja, a kada se neko drugi povredi, to utiče na njih. Onda su oni žrtve,

a ja sam igrač, koji se pretvara. Znate o kome se radi tačno. Nemam osećaj da moram nekome da dokažem. Imam snimke od pre dve godine i ove godine. Navikao sam da se suočavam sa tim. To me još više motiviše, daje mi snagu“, poručio je Đoković.

Srpski teniser je potom govorio i o stepenu svoje povrede.

„Mogu da osetim razliku definitivno, morate da prihvatite da imate određenu dozu bola. Moja najveća briga je šta bi nagli pokret mogao da izazove. To je bilo teško ranije, ali od večeras… Igrao sam bolje kada manje brinem, kada ne moram da kalkulišem da li da idem na neku loptu ili ne“, istakao je peti teniser sveta.

Đoković je odgovorio i na pitanje da li će trenirati u utorak uoči meča sa Rubljovim, koji je zakazan za sredu.

„Malopre smo razgovarali. Da li ćemo nastaviti sa rutinom netreniranja između mečeva. Videćemo kada se probudim sutra. Nije prošlo ništa, naznake su odlične“, zaključio je Đoković.

Srpski teniser je devet puta u karijeri osvojio Australijan open, a poslednji put 2021.

(Tanjug)

