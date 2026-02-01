Đokovićev reket iz finala AUS opena 2012. godine prodat za više od pola miliona dolara

Srpski teniser Novak Đoković drži krunu za najviše grend slem titula u muškom tenisu, a sada drži i krunu za najskuplji teniski suvenir ikada javno prodat.

Teniski reket koji je Đoković koristio tokom finala Australijan opena 2012. godine, kada je pobedio Rafaela Nadala u najdužem grend slem finalu u istoriji (pet sati i 53 minuta), prodat je u subotu uveče za 540.000 dolara, saopštila je aukcijska kuća SCP nakon aukcije.

SCP je procenila vrednost reketa pre aukcije na više od 200.000 dolara.

Prethodni rekord držao je današnji pobednik Australijen opena Karlos Alkaraz, čiji je reket korišćen u finalu Vimbldona 2023. godine u oktobru prodat na aukciji za 173.000 dolara.

Do sada najskuplji Đokovićev reket bio je iz njegove pobede u finalu Otvorenog prvenstva Francuske 2016. godine nad Endijem Marejem (Andy Murray), koji je prodat za 107.000 dolara u novembru 2023. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com