Djordjević: Sve oči uprte u Teodosića, Real nije pustio Kuzmića

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Djordjević rekao je danas da je cilj njegove ekipe da već posle meča s Estonijom osigura plasman na Svetsko prvenstvo.

Košarkaši Srbije okupili su se danas u Beogradu, a u četvrtak igraju protiv Estonije u Talinu, dok 24. februara dočekuju Izrael u dvorani „Aleksandar Nikolić“. Srbiji je potrebna jedna pobeda iz ta dva meča da obezbedi plasman na Svetsko prvenstvo u Kini.

„Da ne žurimo mnogo, prvo nas čeka utakmica protiv Estonije. Prva koja dolazi uz malo vremena za pripreme. Svi znamo šta treba da uradimo, ići ćemo na pobedu. Posle toga ćemo se spremati za Izrael, ukoliko bude potrebe“, rekao je Djordjević novinarima u Beogradu, a prenosi Mocartsport.

Najviše pažnje na današnjem okupljanju izazvao je Miloš Teodosić.

„Kapiten je odreagovao lepo i došao u Beograd. Nema problem povrede i nedavno je raskinuo ugovor i imamo samo zahvalnost prema njemu za odluku da dodje. On je i sam svestan da će sve oči biti uprte u njega. Ali, on je na to navikao“, rekao je Djordjević.

Selektor je naveo i da se dolaskom Teodosića koncepcijski menjaju neke stvari, ali da je igra Srbije prepoznatljiva.

„U trenucima kada u jednoj utakmici imamo jedan tim, pa u narednoj drugi, znači nam mnogo što je tu. Verujemo da zna sve principe igre, možda će mu biti potrebno malo vremena da se podseti, nadamo se da je u dobroj formi i da nije mnogo slavio rodjenje deteta“, rekao je Djordjević.

Stefan Jović je izostavljen sa spiska za predstojeće dve utakmice zbog povrede, Ognjen Kuzmić nije dobio dozvolu Real Madrida da se priključi timu, dok će Vasilije Micić i Nikola Milutinov biti „na čekanju“ za utakmicu protiv Izraela.

„Iskreno se nadam da će se Vasilije i Nikola priključiti timu, oni su na čekanju. U ovom trenutku ne mogu ništa da garantujem, ali kada završe klupske obaveze videćemo kakva je situacija. Real Madrid nije dao Kuzmiću dozvolu da dodje“, rekao je selektor Srbije.

Novinare je zanimalo i mišljenje Djordjevića o tek završenom Kupu Radivoja Koraća u Nišu, ali je selektor odgovorio da „nije ni vreme ni mesto“ da se o tome govori, kao i da je potrebna „dublja analiza“.

(Beta)