Djukić: Najkatastrofalnija igra u odbrani koju sam doživeo u Partizanu

Trener fudbalera Partizana Miroslav Djukič rekao je da njegova ekipa nikoga neće moći da pobedi ako bude igrala katastrofalno u odbrani, kao što je igrala danas protiv Čukaričkog, u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa Srbije.

„Zaista smo igrali katastrofalno u odbrani, primili smo četiri gola posle katastrofalnih grešaka. Stvorili smo veliki broj šansi, dali dva gola, ali je nemoguće pobediti kada ovako primate golove. Koncentracija u defanzivi je bila nula, zaista nemam objašnjenje. Nije normalno da ovakve golove primamo, ovo je najkatastrofalnija igra u defanzivi koju sam doživeo u Partizanu. Ako ovako poklanjamo, nema šanse da pobedimo nikoga, to je nemoguća misija“, rekao je Djukić na konferenciji za novinare.

Partizan je izgubio od Čukaričkog sa 2:4 u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa, u kome brani trofej.

Upitan šta ga više brine, rezultat ili igra, Djukić je rekao i jedno i drugo.

„Nismo postojali u odbrani, očajna defanziva, to je osnovni razlog našeg poraza. Ni agresivnost nismo imali, gubili smo duele jedan na jedan, ispadali iz trke, a četvrti gol je bio kulminacija dekoncentrisanosti u odbrani. Biće izmena svakako. Imali smo šanse, ali smo promašivali zicere. Snaga svake ekipe zasniva se u defanzivnoj čvrstoći ako to nemate, nemoguće je pobediti i takmičiti se. Moje je da nastavim da radim sa ekipom i pokušam da popravim šta se popraviti može“, naveo je on.

Golman Vladimir Stojković danas nije bio u sastavu, a Djukić je rekao da to ne sme biti izgovor.

„On je važan šraf, ali ako Partizan ne može bez Stojkovića, onda je to katastrofa. Partizan je veliki klub, može bez svakoga. Po desnoj strani smo odigrali katastrofalno, stvorili su veliki broj šansi, ni u jednom momentu nismo uspeli da ih zaustavimo“, dodao je on.

Revanš utakmica igra se 9. maja na stadionu u Humskoj.

„Možemo svakome da damo dva gola ali osnova je čvrstina u odbrani, da ekipa bude kompaktna u defanzivi. Ne možete nikoga da dobijete ako igrate sa otvorenim kapijama. Razočaran sam, ispromašivali smo se, a u svakoj situaciji kada su došli do gola, primili smo golove. Nismo potcenili Čukarički, bez obzira na njihov sastav, nijednu ekipu ne potcenjujemo. Mi smo možda samo Borac lako pobedili (5:0) i više nikoga“, rekao je Djukić.

(Beta)