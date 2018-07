Djukić: Treba da se otreznimo i vidimo da nismo najbolji na svetu

Trener Partizana Miroslav Djukić rekao je danas da će njegovi fudbaleri pokušati da se vrati na pravi kolosek posle lošeg početka sezone Super lige i govorio je o atmosferi koja se stvorila na kvalifikacionoj utakmici za Ligu Evropa.

„Ovde u Srbiji ljudi misle da je lako nekoga pobediti. Nije lako. Ako nismo čuli za Trakaj, ne znači da su to Indijanci s peruškama. Ne nose peruške, to je ozbiljna ekipa i to još nismo shvatili. Živimo u drugim vremenima. Mislimo za Švajcarske da su sajdžije. Nisu, pobede nas 2:0 i pokažu da su bolji od nas. Treba da se otreznimo i vidimo da nismo najbolji na svetu, da budemo skromniji, radniji i vredniji. Da pokušamo da se popravimo. Još živimo u filmu Podzemlje, ne znamo da se završio Drugi svetski rat, da je Tito umro. Nismo se aktualizovali. Treba da se vratimo realnosti, u normalne okvire. Nismo bolji ni od koga, ni pametniji“, rekao je Djukić na konferenciji za novinare.

Partizan će u nedelju u drugom kolu Super lige gostovati Dinamo Vranju, u duelu koji će se igrati u Surdulici, gde su crno-beli u prvom prvenstvenom susretu proaženi od Radnika.

Utakmica će se igrati tri dana posle one sa Trakajem u kvalifikacijama za Ligu Evropa, u kojoj je Partizan pobedio sa 1:0, ali je sa tribina tražena Djukićeva smena.

„Ona je bila veoma pozitivna. Pobedili smo sa 1:0, iako to ovde ne zvuči tako. U jednim novinama čitam ‘srpski klubovi sa najvećim koeficijentom’. Taman pomislim da je pozitivno što smo pobedili, a onda vidim da nije pozitivno što smo pobedili. Treba se radovati svakoj pobedi, pogotovo u Evropi. Nikoga nije lako pobediti, moramo da budemo svesni toga. Idemo tamo sa pozitivnim rezultatom i to je za mene veoma pozitivno, ne znam za druge. Ta pobeda će nam dati samopozudanje za Dinamo iz Vranja“, kazao je Djukić.

On je, govoreći o pobedi Spartaka iz Subotice nad Spartom Prag u kvalifikacijama za Ligu Evropa, naveo da u srpskom fudbalu takodje ne igraju indijanci, već dobre ekipe i da je kvalitet u usponu.

Upitan za komentar povodom naslova u pojedinim medijima da je „opet preživeo“, „jači od uprave“, „neuništiv“ i slično, Djukić je rekao da se „ne bavi tim“.

„Bavim se svojim poslom. Video sam, nisam ni znao da se nešto dešava. To na mene ne utiče ni najmanje. Bavim se da ekipa bude mirna i staložena, da igrače to ne pogodi. Negativan ambijent na njih utiče, ali moramo da se izborimo sa tim i da ga vratimo u svoju korist“, rekao je Djukić.

Trener crno-belih je kazao da je ekipa ostala mirna jer je pretpostavljao šta može da se dogodi na utakmici sa Trakajem i da se svaki od igrača posveti svom poslu i radi ono što se očekuje od njih.

„Na njima je da pobede, nema druge. Ja mogu da pričam, ali on mora sam da pobedi, ne mogu dodati loptu za njega, skočiti za njega, on će morati da to uradi. On ima poverenje i ja pokušavam da ih rasteretim. Sami moraju da pobede i izbore se sa svim tim problemima“, kazao je on.

Naveo je da Partizan ne treba da se bavi protivnikom, već sobom i istakao je da će crno-belima svakako biti teško, ali da mnogo zavisi od njegove ekipe.

„Posle lošeg početka, pokušaćemo se da se vratimo na pravi kolosek. Pritisak je uvek ogroman u Partizanu, moramo da budemo spremni na to. Na nama je da ga savladamo, da se izborimo sa njim i pobedjujemo. Nema druge. Utakmica dolazi u pravo vreme“, rekao je trener Partizana.

Koliko je Dinamo „tvrda i kompaktna ekipa“, Djukić je obrazložio prvim kolom u kom Crvenoj zvezdi na svom stadionu nije bilo lako.

Partizan u Surdulici neće moći da računa na povredjene Zorana Tošića i Nemanju Nikolića, dok će Djukić imati sve ostale igrače na raspolaganju.

(Beta)