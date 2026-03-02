Dobra partija Jokića u porazu Denvera od Minesote

Košarkaši Denvera izgubili su prošle noći na svom terenu od Minesote sa 117:108, uprkos još jednoj dobroj partiji srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je utakmicu završio sa 35 poena, 13 skokova i devet asistencija, ali to nije bilo dovoljno Nagetsima za trijumf. Uz Jokića, istakao se i Džamal Marej sa 25 poena.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Entoni Edvards koji je ubacio 21 poen, Džejden Mekdenijels je dodao 20, a Bouns Hajlend 18 poena.

Minesota je na poluvremenu vodila sa 58:50, a potom i sa 83:69 nakon što je Donte Divićenco pogodio tri trojke. Denver je smanjio na pet poena zaostatka pred kraj treće deonice, ali je Minesota odgovorila i povela sa 104:92 na sedam minuta pre kraja.

Trojkom Edvardsa, Minesota je povela sa 109:96, a Denver nije uspeo da priđe na manje od sedam razlike u poslednja četiri minuta utakmice.

Minesota je slavila na poslednje tri utakmice i sada je ispred Denvera na tabeli Zapadne konferencije sa 38 pobeda i 23 poraza, dok su Nagetsi četvrti sa skorom 37/24.

Los Anđeles klipersi su na svom terenu savladali Nju Orleans sa 137:117 i tako prekinuli niz od tri poraza.

Najbolji u Klipersima, koji su sve vreme bili u prednosti, bio je Kavaj Lenard sa 23 poena, Džordan Miler je ubacio 19, Derik Džons 17 poena. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.

U timu Nju Orleansa najefikasniji je bio Džeremaja Firs sa 28 poena, pogodivši pet od šest trojki.

Oklahoma je kao gost pobedila Dalas sa 100:87.

U ekipi Oklahome, aktuelnog prvaka NBA lige, najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 30 poena, dok je Čet Holmgren postigao 19. Dalas je predvodio Kejleb Martin sa 18 poena.

Košarkaši Los Anđeles lejkersa su na svom terenu bili bolji od Sakramenta sa 128:104.

Lejkerse su do pobede vodili Luka Dončić sa 28 poena i devet asistencija i Lebron Džejms sa 24 postignuta poena, dok su Deandre Ejton i Ostin Rivs ubacili po 12 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Nik Kliford sa 26 poena.

U preostalim utakmicama, Atlanta je bila ubedljiva protiv Portlanda sa 135:101, Detroit je slavio protiv Orlanda sa 106:92, dok je Boston savladao Filadelfiju sa 114:87.

Ranije sinoć, Klivlend je pobedio Bruklin sa 106:102, Čikago je bio bolji od Milvokija sa 120:97, dok je Memfis savladao Indijanu sa 125:106.

(Beta)

