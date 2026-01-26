Dobra partija Jovića u pobedi Majamija, Toronto bolji od Oklahome

Košarkaši Majamija pobedili su prošle noći u gostima ekipu Finiksa sa 111:102 u NBA ligi, dok je Toronto slavio protiv Oklahome sa 103:101.

Majami je vodio sa pet poena razlike posle tri četvrtine i povećao je tu prednost na 101:83 sredinom četvrtine deonice i na kraju je upisao treću pobedu u poslednje tri utakmice.

Bem Adebajo je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 22 poena, dva manje je ubacio Hajime Hakez, dok je Nikola Jović za 18 minuta na terenu upisao 12 poena, šest skokova i jednu asistenciju.

U poraženom timu najbolji je bio Dilon Bruks sa 26 poena, dok je Grejson Alen dodao 18.

Košarkaši Toronta su u gostima slavili protiv aktuelnog šampiona Oklahome sa 103:101.

Tim Darka Rajakovića je do pobede vodio Imanuel Kvikli sa 23 poena i 11 skokova, Ar Džej Beret je ubacio 14, a Skoti Barns je postigao deset poena uz isto toliko skokova. Šej Gildžes-Aleksander je predvodio Oklahomu sa 24 poena.

Los Anđeles klipersi su na svom terenu bili bolji od Bruklina sa ubedljivih 126:89.

Kavaj Lenard je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 28 poena, Džejms Harden je ubacio 19, Džon Kolins poen manje, dok je Ivica Zubac meč završio sa 11 poena i deset skokova. U timu Bruklina najbolji je bio Deni Volf sa 14 postignutih poena.

Košarkaši Nju Orleansa su u gostima pobedili San Antonio sa 104:95, dok je ranije sinoć Golden stejt savladao kao gost ekipu Minesote sa 111:85.

Utakmice Memfis – Denver i Milvoki – Dalas su odložene zbog jake snežne oluje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com