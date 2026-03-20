Dobre partije Bogdanovića i Vukčevića u porazima Klipersa i Vašingtona

Košarkaši Nju Orleansa savladali su prošle noći Los Anđeles kliperse sa 105:99 i tako produžili seriju pobeda na domaćem terenu na sedam utakmica u NBA ligi.

Trej Marfi je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 27 poena, Sadik Bej je dodao 20, a Zajon Vilijamson 15 poena.

U redovima Klipersa, koji su doživeli četvrti poraz u nizu, najbolji su bili Derik Džons sa 22 i Džon Kolins sa 18 poena. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović u igri je proveo 27 minuta i upisao je 16 poena i po jedan skok i asistenciju.

Košarkaši Detroita su u gostima bili bolji od Vašingtona sa 117:95.

Detroit je do pobede vodio Džejlen Duren koji je upisao 24 poena i 11 skokova, Pol Rid je dodao 17, dok su po 14 postigli Dankan Robinson, Karis Levert i Kevin Herter.

Srpski košarkaš Tristan Vukčević je sa 21 poenom predvodio Vašington koji je doživeo 14. uzastopni poraz. Vukčević je upisao i četiri skoka i jednu asistenciju.

Košarkaši Los Anđeles lejkersa su u gostima bili bolji od Majamija sa 134:126 i produžili pobednički niz na osam utakmica.

Najzaslužniji za pobedu Lejkersa bio je Luka Dončić koji je postigao 60 poena, a najbolje ga je pratio Lebron Džejms sa tripl-dablom od 19 poena, 15 skokova i deset asistencija.

Bem Adebajo je ubacio 28 poena za Majami koji je doživeo i treći poraz u nizu. Tajler Hiro je dodao 21, a Norman Pauel 20 poena. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao.

Košarkaši San Antonija su na svom terenu pobedili Finiks sa 101:100, poenima Viktora Vembanjame sekund pre kraja meča. Francuz je utakmicu završio sa 34 poena i 12 skokova, a njegov pobednički koš osigurao je San Antoniju plasman među prvih šest timova u Zapadnoj konferenciji.

Dearon Foks je dodao 23, a Džulijan Čempenji 14 poena u četvrtoj uzastopnoj pobedi Sparsa. Na drugoj strani, Kolin Gilespi je postigao 24, a Devin Buker 22 poena.

Košarkaši Šarlota su bili bolji od Orlanda sa 130:111, a Klivlend je slavio protiv Čikaga sa 115:110, uz 36 poena Džejmsa Hardena. Juta je prekinula niz od četiri poraza pobedom protiv Milvokija sa 128:96, dok je Filadelfija savladala Sakramento sa 139:118 za četvrti trijumf u poslednjih šest utakmica.

(Beta)

