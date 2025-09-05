Dobrić novi kapiten Crvene zvezde, Davidovac zamenik

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je noćas da će ulogu kapitena u predstojećoj sezoni obavljati Ognjen Dobrić, dok će njegov zamenik biti Dejan Davidovac.

Ova odluka je doneta nakon što su klub u pauzi između sezona napustili dosadašnji kapiten Branko Lazić i zamenik kapitena Luka Mitrović.

Dobrić (30) je za Crvenu zvezdu prvo igrao od 2016. do 2023. godine, da bi se nakon igranja za Virtus u sezoni 2023/24 vratio u beogradski klub.

Sa beogradskim crveno-belima osvojio je ukupno 16 titula – šest u prvenstvu Srbije, pet u Kupu Radivoj Korać, četiri u ABA ligi i jednu u Super kupu ABA lige.

Bio je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finala plej-ofa ABA lige 2022. godine, kao i MVP-a finala Kupa Radivoj Korać 2023. godine.

Nalazi se na trećem mestu na večnoj listi Crvene zvezde po broju odigranih utakmica sa 497, kao i na osmoj poziciji po broju postignutih poena sa 4076.

Njegog zamenik biće Dejan Davidovac (30), koji je za Crvenu zvezdu prvo igrao od 2017. do 2022. godine, da bi se, kao i Dobrić, nakon jedne sezone provedene u inostranstvu, igrajući za CSKA Moskvu, vratio u crveno-bele.

Sa Crvenom zvezdom je osvojio ukupno 14 titula, a 2024. godine je bio i MVP finala plej-ofa Superlige Srbije.

Za crveno-bele je odigrao 421 meč i postigao ukupno 2747 poena.

„Košarkaški klub Crvena zvezda želi puno sreće, zdravlja, uspeha, pobeda i trofeja našim momcima Ognjenu Dobriću i Dejanu Davidovcu, od četvrtka i zvanično kapitenu i zameniku kapitena“, piše u saopštenju beogradskog kluba.

(Beta)

