Docić: Igrali smo svi za tim, zato smo i uspeli

BEOGRAD – Fudbaler Čukaričkog Marko Docić izjavio je da zadovoljan rezultatima koje je tim ostvario ove sezone u Superligi.

Brđani su završili sezonu na trećem mestu u Superligi Srbije, plasman u Evropu obezbedili su teoretski pet rundi pre kraja, a u međuvremenu oborili su i klupske rekorde po broju osvojenih bodova i postignutih golova u jednoj sezoni – sakupili ukupno 74 boda, uz 69 golova.

„Rezultatski sam prezadovoljan onim što smo ostvarili ove sezone. Bilo je dosta dobrih utakmica, sa druge strane nije bilo preterano loših. U većem delu sezone bili smo prilično konstantni, imali smo šestoricu-sedmoricu igrača koji su bili okosnica i mnogo onih koji su se rotirali. Situacija je bila takva da su svi dobili priliku. Obezbedili smo plasman u Evropu, na kraju osvojili treće mesto, oborili brojne klupske rekorde… Da mi je neko sve ovo ponudio pre početka sezone, oberučke bih prihvatio“, rekao je kapiten Docić za klupski sajt.

Kapiten Brđana istakao je i da je zadovoljan sezonom i na ličnom planu.

„Posebno drugom polusezonom, sam sebe sam prijatno iznenadio. Vratio sam se posle teške povrede, nisam igrao samo u poslednje dve utakmice, kad su šansu dobili mlađi momci. Sve ostale utakmice izneo sam od prvog do 90. minuta. Zadatke koje je stručni štab postavljao sam uspevao da obavljam na željenom nivou, a golovi i asistencije su dolazile sami od sebe. Naravno, sve to ne bi bilo moguće uz pomoć vrlo kvalitetnih saigrača. Lako je igrati kad na terenu imate Mijailovića, Pantića, Kajevića, Šapića, da ne nabrajam dalje… Prvenstveno je ovo uspeh ekipe i to je na prvom mestu, igrali smo svi za tim, zato smo i uspeli“.

Čukarički će igrati u premijernom izdanju novoformiranog takmičenja pod okriljem UEFA, Lige Konferencija, gde će startovati od drugog kola.

„Kako sada stvari stoje, bićemo povlašćeni u drugom kolu, ali će zaista mnogo toga zavisiti od ishoda žreba. Sa svakim u toj rundi možemo da igramo, ali nije isto hoće li nam rival biti ekipa iz Poljske, ili recimo kao u prethodnom nastupu na međunarodnoj sceni iz Jermenije. Biće nam to utakmice među prvima u novoj sezoni, one su uvek specifične. Ukoliko preskočimo tu prepreku, u trećem kolu nas već čeka daleko ozbiljniji rival. Imamo i iskustvo igranja u Evropi od pre dve godine, znamo da nam je protiv Moldea malo nedostajalo… I ovoga puta će u timu biti mnoštvo mladih igrača, ali ćemo se spremiti kroz jake utakmice na pripremama“, zaključio je Docić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.