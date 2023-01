Dokmanac: Celokupni godišnji program rada je posvećen SP u Beogradu

DIVČIBARE – Za razliku od prethodnih godina, kada su se bazične pripreme uglavnom sprovodile u Bugarskoj na Belmekenu, ove godine se reprezentacija opredelila za Divčibare gde postoje izvanredni uslovi za trening, izjavio je selektor rvačke reprezentacije Srbije Milorad Dokmanac.

Rvačka reprezentacija Srbije nalazi se na Divčibarama, gde su u toku pripreme za Evropsko prvenstvo u Zagrebu i Svetsko prvenstvo u Beogradu koji su na programu u aprilu i septembru 2023. godine.

„Na ove pripreme je pozvano 26 rvača. Svi naši osvajači medalja na minulom šampionatu sveta su ovde na Divčibarama. Ima i dosta mladih od kojih se mnogo očekuje u budućnosti, naročito posle Olimpijskih igara u Parizu kada bi trebalo da nastave sa visokim nivoom rezultata koje su postavili sadašnji seniorski reprezentativci. Iz tog razloga je značajno podmlađen seniorski pogon našeg nacionalnog tima“, izjavio je Dokmanac.

Osvrnuo se selektor Srbije na plan i program samih priprema.

„Predviđeno je dosta vremena za video analize mečeva iz proteklog perioda. Zbog značajnih razlika u kvalitetu i godinama prisutnih rvača, program rada će se prilagođavati njihovim mogućnostima. Iskusni rvači će raditi maksimalno na poboljšanju snage i kondicije, dok će se mlađi rvači fokusirati na podizanje nivoa tehnike i rad na taktici“, naglasio je i dodao da rvače već u feburaru očekuju bitni turniri.

„Prvi turnir se održava u Zagrebu, a nakon toga sledi turnir u Turskoj na kojem ćemo učestvovati i to u najjačem sastavu. Prvih pet rvača na Svetskom prvenstvu u šest težinskih kategorija će obezbediti vizu za učešće na narednim Olimpijskim igrama. Celokupni godišnji program rada je u potpunosti posvećen takmičenju u Beogradu. Na prošlom seniorskom šampionatu sveta osvojili smo pet medalja, četiri zlata i bronzu, a sada je osnovni cilj da obezbedimo tri, četiri norme za Igre u Parizu. U aprilu se u Zagrebu održava seniorski šampionat Evrope. To nam je tranzitni cilj koji nema toliku težinu kao šampionat sveta i sigurno je da na to prvenstvo nećemo ići sa prevelikim ambicijama, kako bi forma bila tempirana za septembar“, izjavio je Dokmanac.

Selektor Srbije istakao je finansijsku pomoć institucija kao krucijalnu stavku u razvijanju rvanja.

„Iza svih velikih uspeha naših rvača pre svih stoji uzorna organizacija Rvačkog saveza Srbije na čelu sa neumornim predsednikom Željkom Trajkovićem. Takođe, treba istaći, da za razliku od nekih ranijih vremena, poslednjih godina rvanje u Srbiji ima veliku finansijsku podršku od strane Ministarstva sporta i Olimpijskog komiteta Srbije. Bez ove podrške naši reprezentativci ne bi bili u mogućnosti da dođu do ovih neverovatnih rezultata koji su postignuti u poslednjim godinama“, zaključio je Dokmanac.

(Tanjug)

