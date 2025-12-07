Domen Prevc pobedio i na drugom takmičenju u ski skokovima u Visli

Slovenački ski skakač Domen Prevc pobednik je današnjeg takmičenja Svetskog kupa u poljskoj Visli.

Prevc, koji je u subotu takođe slavio u Poljskoj, 11. trijumf u karijeri zabeležio je skokovima od 137 i 132 metra, odnosno sa 282,3 poena.

Drugo mesto je sa 0,9 poena zaostatka za pobednikom zauzeo Japanac Rjoju Kobajaši (skokovi od 130,5 i 129,5 metara), dok je do trećeg mesta došao nemački takmičar Filip Rajmund sa 276,8 poena (skokovi od 131,5 i 129 metara).

Ovo je slovenačkim takmičarima četvrta uzastopna pobeda ove sezone, a ukupno 149. u Svetskom kupu.

Prevc je preuzeo i vodeću poziciju u generalnom plasmanu Svetskog kupa, u kojem ima 470 bodova, dok njegov sunarodnik Anže Lanišek (danas osmi) ima 438 bodova. Treće mesto zauzima Kobajaši sa 406 bodova.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se narednog vikenda u nemačkom Klingentalu.

(Beta)

