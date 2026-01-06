Domen Prevc pobednik novogodišnje turneje Četiri skakonice, Čofenig najbolji u Bišofshofenu

Slovenački takmičar u ski skokovima Domen Prevc pobednik je novogodišnje turneje Četiri skakonice, nakon što je večeras zauzeo drugo mesto u Bišofshofenu.

Prevc je zauzeo drugo mesto skokovima 138 i 138,5 metara i ukupno 299,8 bodova.

Na poslednjem takmičenju novogodišnje turneje pobedio je Austrijanac Danijel Čofenig koji je osvojio 303,9 bodova skokovima od 137 i 140,5 metara.

Treće mesto zauzeo je Rjoju Kobajaši iz Japana sa 299,6 bodova, skokovima od 137 i 138 metara.

Sledila su ga četiri Austrijanca Jan Herl, Štefan Embaher, Štefan Kraft i Manuel Fetner, dok je Ren Nikaido iz Japana zauzeo osmo mesto.

Prevc je na turneji pobedio u Oberstdorfu i Garmiš-Partenkirhenu, dok je Nikaido pobedio u Insbruku.

U poretku turneje Prevc je prvi sa 1.195,6 bodova, ispred Herla sa 1.153,3 i Embahera sa 1.150,6 bodova.

Nikaido je četvrti sa 1.123,5, Kobajaši je peti sa 1.123,1 bodom.

(Beta)

