Domen Prevc pobedom u Garmišu povećao prednost u plasmanu turneje Četiri skakaonice

Slovenački ski skakač Domen Prevc pobedio je danas na takmičenju u Garmiš-Partenkirhenu, na drugoj stanici 74. Novogodišnje turneje Četiri skakaonice.

Prevc (26) je tako nastavio odličan niz i upisao sedmi trijumf u poslednjih osam takmičenja u Svetskom kupu, a povećao je i prednost u ukupnom poretku Novogodišnje turneje.

On je u prvoj seriji ostvario skok od 143 metra, dok je u drugoj seriji imao dva metra kraći skok, što je bilo dovoljno za 303,1 poen.

Domen Prevc je doneo peti trijumf Sloveniji na skakaonici u Garmišu u okviru Novogodišnje turneje. Pre njega dve pobede je zabeležio Primož Peterka 1997. i 2003. godine, Peter Prevc (Domenov stariji brat) 2016, kao i Anže Lanišek, koji je slavio na početku 2024. godine.

Najviše slavlja u Garmiš-Partenkirhenu imaju Norveška i Austrija sa po 15 pobeda.

Drugo i treće mesto na današnjem takmičenju zauzeli su predstavnici Austrije – Jan Herl i Štefan Embaher.

Herl je ostvario skokove od 141 i 131,5 metara, a ukupno je imao 15,4 poena manje od pobednika, dok je Embaher na trećoj poziciji imao 16 poena zaostatka za pobednikom (skokovi od 134 i 141,5 metara).

Takmičenje je obeležila druga diskvalifikacija slovenačkog predstavnika Timija Zajca. On je diskvalifikovan pošto je njegovo odelo odstupalo od dopuštene granice za četiri milimetra, a prethodno je na prvom takmičenju u Oberstdorfu ostao bez druge pozicije zbog prekoračenja odela za tri milimetra.

Zajc je tako dobio i drugi žuti karton, zbog čega bi trebalo da propusti preostala dva nastupa na Novogodišnjoj turneji u Austriji, a konačna odluka biće poznata nakon što bude proučena žalba slovenačkog tima.

Posle pobeda na nemačkom delu turneje Prevc vodi sa 619,8 poena u ukupnom poretku Četiri skakaonice, drugo mesto zauzima Herl sa 35 poena zaostatka, a treći je Embaher sa 578,3 poena.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Prevc je povećao prednost i sada ima 1.050 bodova. Na drugoj poziciji se nalazi Japanac Rjoju Kobajaši sa 736 bodova, a treći je Nemac Filip Rajmund sa 581 bodom.

Novogodišnja turneja Četiri skakaonice nastavlja se 4. januara takmičenjem u Insbruku.

(Beta)

