Dominacija Kenijaca na maratonu u Njujorku, Obiri postavila novi rekord staze

Kenijska atletičarka Helen Obiri pobedila je danas na maratonu u Njujorku, postavivši novi rekord, dok je u muškoj konkurenciji u foto-finišu slavio njen sunarodnik Benson Kipruto.

Obiri, pobednica njujorškog maratona iz 2023. godine, slavila je u vremenu od dva sata, 19 minuta i 51 sekund, čime je oborila rekord od 2:22,31 sat, koji je 2003. godine postavila njena sunarodnica Margaret Okajo.

Drugo i treće mesto takođe je pripalo Kenijkama. Druga je kroz cilj prošla Šeron Lokedi sa 16 sekundi zaostatka za pobednicom, dok je treće mesto pripalo prošlogodišnjoj pobednici Šejli Čepkiruiji sa 33 sekundi zaostatka za Obiri.

U muškoj konkurenciji viđena je neizvesna završnica u kojoj su oba takmičara imala isto vreme od dva sata, osam minuta i devet sekundi.

Prvo mesto je u foto-finišu pripalo Kiprutu, a druga pozicija njegovom sunarodniku Aleksandru Mutisu.

Treće mesto zauzeo je još jedan Kenijac – Albert Korir (2:08,57 sati).

(Beta)

