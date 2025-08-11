Donaruma izostavljen iz ekipe i ne igra u Super kupu Uefa

Golman Pari Sen Žermena Đanluiđi Donaruma nije uvršten u ekipu i propustiće predstojeću utakmicu protiv Totenhema u Super kupu Evrope.

Brojni mediji preneli su da je italijanski golman odstranjen iz ekipe pošto nije uspeo da se dogovori o nastavku saradnje sa Pari Sen Žermenom. Donaruma je ušao u poslednju godinu ugovora i sledećeg leta kao slobodan igrač može da napusti Park prinčeva.

Pari Sen Žermen je doveo iz Lila golmana Luku Ševaljea, koji bi trebalo da se bori sa Donarumom za mesto na golu.

Izvor Skaja naveo je da će Donaruma napustiti klub samo ako pronađe odgovarajući projekat u drugom klubu, ali i da ga uprava Pari Sen Žermena neće terati da ode.

Situaciju je pratio Mančester junajted, pošto se spekulisalo da će golman Andre Onana napustiti klub. Međutim, Onana se vratio treninzima i za sada se čini da će ostati na Old Trafordu.

Najmanje dva kluba iz Premijer lige putem posrednika proveravala su uslove mogućeg transfera Donarume.

Za trofej Super kupa Uefa igraju osvajač Lige šampiona iz prošle sezone, Pari Sen Žermen i osvajač Lige Evropa, Totenhem.

Utakmica se igra u sredu od 21 čas u Udinama.

(Beta)

