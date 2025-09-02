Donaruma novi golman Mančester sitija

Dosadašnji golman Fudbalskog kluba Pari Sen Žermen Đanluiđi Donaruma prešao je danas u Mančester siti.

Mančester siti je saopštio da je sa 26-godišnjim italijanskim golmanom potpisao petogodišnji ugovor, a Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da je vrednost transfera iznosila 26 miliona funti.

„Đanluiđijev nivo, kvalitet i rezultati govore sami za sebe i svi smo apsolutno oduševljeni što nam se pridružio ovde u Sitiju. Stekao je bogato iskustvo na vrhunskom nivou i zna šta je potrebno da bi se postigao uspeh na kontinuiranom nivou. Od izuzetno mladih godina igrao je na samom vrhunskom nivou. To je neobično za golmana i znači da je ovde stigao kao jedan od najboljih na svetu na svojoj poziciji. Nema sumnje da će Đanluiđi doneti dodatni kvalitet i dubinu našem vrhunskom golmanskom odeljenju“, naveo je direktor fudbala Mančester sitija Ugo Vijana, a preneo sajt kluba.

Donaruma je u Pari Sen Žermen došao 2021. godine iz Milana, i od tad je odigrao ukupno 161 utakmicu za francuski klub.

Italijanski golman, visok 196 centimetara, je sa Pari Sen Žermenom u prošloj sezoni osvojio titulu u Ligi šampiona, kao i bio član idealnog tima tog međunarodnog takmičenja.

Sa reprezentacijom Italije, čiji je kapiten sa 74 zabeležena nastupa, je 2021. godine osvojio zlato na Evropskom prvenstvu, na kom je dobio priznanje za najboljeg igrača.

„Potpisivanje ugovora sa Mančester sitijem je poseban i ponosan trenutak za mene. Pridružio sam se timu punom svetski poznatih talenata i timu koji predvodi jedan od najvećih trenera u istoriji fudbala Pep Gvardiola. Ovo je klub kome bi svaki igrač u svetskom fudbalu voleo da se pridruži. Godinama sam uživao gledajući Mančester siti, tako da je sada velika čast i privilegija što mogu da igram za klub. Veoma sam uzbuđen zbog onoga što me čeka i mogu da obećam da ću dati apsolutno sve da pokušam da pomognem klubu da postigne još više uspeha“, rekao je Donaruma.

Dosadašnji prvi golman Mančester sitija Ederson je danas prešao u Fenerbahče u transferu vrednom 12,1 miliona funti.

(Beta)

