Donaruma ponovo izostavljen iz ekipe Pari Sen Žermena

Golman Pari Sen Žermena Đanluiđi Donaruma izostavljen je iz ekipe za večerašnju utakmicu francuskog fudbalskog prvenstva protiv Nanta.

Donaruma nije igrao ni u Super kupu Evrope protiv Totenhema, pošto se spekuliše da će napustiti Pari Sen Žermen.

On nije produžio ugovor, koji ističe sledećeg leta, a za njega su zainteresovani brojni klubovi među kojima i Mančester siti. On je nedavno rekao da želi da napusti Park prinčeva.

Italijanski golman bio je jedan od najboljih igrača Pari Sen Žermena prošle sezone u kojoj je klub prvi put osvojio Ligu šampiona.

Pari Sen Žermen je ovog leta doveo iz Lila golmana Luku Ševaljea i on je branio u Super kupu.

(Beta)

