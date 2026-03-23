Dončiću poništena tehnička, može da igra protiv Detroita

Košarkaš Los Anđeles lejkersa Luka Dončić moći će da igra u predstojećoj utakmici protiv Detroita, pošto je NBA liga prošle noći poništila njegovu 16. tehničku grešku u sezoni.

Dončić i centar Orlanda Goga Bitadze su dobili po tehničku grešku na nešto više od minut pre kraja treće četvrtine utakmice u kojoj su Lejkersi pobedili sa 105:104. Oni su ušli u verbalni sukob zbog kojeg su na kraju dobili tehničke.

Ipak, NBA liga je objavila su tehničke greške za obojicu igrača poništene.

To znači da će Dončić biti na raspolaganju Lejkersima u predstojećem meču iako mu je pretila automatska suspenzija od jedne utakmice zbog 16. tehničke greške u sezoni.

Lejkersi utakmicu sa Detroitom, vodećim timom Istočne konferencije, dočekuju sa serijom od devet uzastopnih pobeda.

Dončić je tokom ovog niza pobeda prosečno beležio 40 poena, 8,4 skoka i 7,4 asistencija.

(Beta)

