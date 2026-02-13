Dortmund ubedljiv protiv Majnca u Bundesligi

Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su večeras na svom terenu Majnc sa 4:0, u utakmici 22. kola Bundeslige.

Domaći tim je do prednosti došao u 10. minutu preko Seru Girasija, da bi pet minuta kasnije rezultat povećao Maksimilijan Bajer.

Girasi je svoj drugi gol postigao u 42. minutu, dok je konačnih 4:0 autogolom postavio Dominik Kor u 84. minutu.

Borusija Dortmund posle šeste vezane pobede na drugom mestu Bundeslige ima 51 bod, tri manje, uz utakmicu više u odnosu na vodeći Bajern Minhen.

Majnc je prekinuo niz od tri uzastopne pobede u domaćem prvenstvu i na 14. mestu ima 21 bod.

U narednom kolu Borusija Dortmund gostuje Lajpcigu, a Majnc dočekuje Hamburg.

(Beta)

