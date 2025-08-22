Doskorašnji košarkaš Detroita Malik Bizli više nije meta istrage o klađenju na utakmice

Doskorašnji košarkaš Detroita Malik Bizli više nije meta savezne istrage o klađenju na utakmice Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), saopštili su danas njegovi advokati Stiv Hejni i Majk Šahter.

Hejni i Šahter su za I-Es-Pi-En (ESPN) rekli da su vodili opsežne razgovore i sastanke sa Istočnim okrugom Njujorka, koji je sprovodio istragu, i da su dobili odluku da se Bizli ne smatra metom nakon optužbi u vezi sa klađenjem na utakmice NBA lige, kao i klađenjem na dešavanja koja ne utiču direktno na ishod utakmice tokom sezone 2023/24.

ESPN je 29. juna preneo da Kancelarija okružnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država istražuje Bizlija.

„Mesecima nakon što je ova istraga počela, Malik je i dalje neoptužen i nije meta ove istrage. Navođenje nečega bez optužnice ili osude nikada ne bi trebalo da ima katastrofalne posledice koje je ovo izazvalo Maliku. Ovo je bukvalno suprotno pretpostavci nevinosti“, rekao je Hejni.

Portparol Kancelarije američkog tužioca za Istočni okrug Njujorka odbio je da da komentar.

Bizlijev ugovor je istekao ovog leta, a američki bek je bio blizu da sa Detroitom potpiše novi trogodišnji ugovor u vrednosti od 42 miliona dolara, pre nego što su pregovori prekinuti zbog ove istrage.

Drugi timovi koji su bili zainteresovani za Bizlija su pauzirali svoje pregovore sa američkim bekom zbog ove istrage, dok je njih nekoliko održalo kontakt sa predstavnicima doskorašnjeg igrača Detroita kako bi bili upućeni u njegov status, preneo je ESPN.

Bizli (28) je ove godine bio drugi u glasanju za najboljeg šestog igrača NBA lige, nakon što je u regularnom delu prošle sezone u proseku beležio 16,3 poena uz 41,6 odsto šuta za tri poena.

NBA liga je prošle godine zbog klađenja na utakmice doživotno suspendovala nekadašnjeg igrača Toronta Džonteja Portera.

(Beta)

