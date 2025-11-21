Dragan Bojat novi fudbaler Crvene zvezde

Bojat je potpisao govor na dve i po godine, a u narednom periodu „biće prosleđen na pozajmicu u klub koji će mu omogućiti kontinuitet u igri i dalji razvoj“, navodi se u saopštenju na sajtu crveno-belih.

„Zahvalan sam Crvenoj zvezdi na prilici koju mi je dala. Time je još jednom pokazala da je ne samo sportska sila, već i prava institucija ove zemlje, čuvar tradicije i vrednosti koje nas određuju“, rekao je Bojat.

Dragan Bojat, rođen 10. avgusta 2003. godine u Zrenjaninu, do oktobra 2025. godine nastupao za Novi Pazar. Kako navode crveno-beli, njemu je tada „zbog javnih patriotskih istupa“ raskinut profesionalni ugovor, nakon čega je postao slobodan igrač.

On je u Super ligi odigrao 62 utakmice, postigao tri gola i upisao jednu asistenciju.

(Beta)

