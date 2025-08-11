Drugi poraz Mege od Univerziteta Indijana u Portoriku

Košarkaši Mege izgubili su večeras od Univerziteta Indijana 80:81 u pripremnoj utakmici u San Huanu u Portoriku.
Indijana je pobedila zakucavanjem Rida Bejlija pet sekundi pre kraja utakmice. U poslednjem napadu Savo Drezgić je promašio trojku za pobedu Mege.
Mega je u završnici prvog perioda vodila 21:5, a na poluvremenu i sa 20 poena prednosti, 50:30.
U nastavku je Indijana zaigrala bolje i sustigla prednost Mege. U poslednji minut beogradski tim ušao je sa tri poena prednosti, ali je američki koledž tim u samoj završnici uspeo da preokrene i pobedi.
U ekipi Mege Savo Drezgić bio je najefikasniji sa 28 poena, uz šest skokova i šest asistencija. Bogoljub Marković dodao je 15 poena, Asim Đulović 11, a Urban Kroflič 10 poena.
U ekipi Univerziteta Indijana Tejlon Konirvej bio je najefikasniji sa 18 poena.
Mega je tako na turneji u Portoriku pretrpela dva poraza od Univerziteta Indijana, pošto je u prvoj utakmici bilo 71:93.
(Beta)
