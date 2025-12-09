Drugu godinu uzastopno Mesi dobio nagradu za najkorisnijeg igrača MLS

Fudbaler Intera iz Majamija Lionel Mesi proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) u američkoj Mejdžor ligi (MLS).

Mesi je drugi put uzastopno dobio MVP nagradu, što se dogodilo prvi put u istoriji MLS.

Argentinac je kapiten Intera, sa kojim je osvojio MLS Kup šampiona, prvi put u klupskoj istoriji.

Mesi je na dodeli nagrade, na ceremoniji otvaranja omladinskog turnira Mesi kup, zahvalio saigračima, rekavši da bez njih ne bi osvojio nagradu. Dodela nagrade bila je odložena do danas, pošto je argentinski 38-godišnji fudbaler želeo da i deca učestvuju.

„On je jednorog, čoveče, ne samo zbog onoga što radi na terenu. On je poseban“, rekao je komesar MLS Don Garber.

Tokom regularnog dela sezone Mesi je bio najbolji strelac sa 29 golova i imao je 19 asistencija.

Dobio je 70,4 odsto glasova, drugo mesto u trci za MVP zauzeo je Anders Drejer iz San Dijega sa 11,2 odsto, a treći je bio fudbaler LAFC Denis Buanga sa 7,3 odsto.

Mesi je tek drugi fudbaler koji je dobio dve MVP nagrade, posle Predraga Prekija Radosavljevića, koji je nagrađen 1997. i 2003. godine. Svi ostali igrači dobili su po jedan trofej.

„Bio je fantastičan tokom čitave sezone, brojkama i posvećenošću“, rekao je trener Intera Havijer Maskerano, koji je dugogodišnji Mesijev saigrač iz Barselone.

(Beta)

