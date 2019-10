Država Zvezdi i Partizanu od 2014. dala više od 4,4milijarde

BEOGRAD – Država je od 2014.godine, zaključno sa sezonom 2019/20.godine, finansijski pomogla košarkaške i fudbalske klubove Crvena zvezda i Partizan u ukupnom iznosu više od 4,4 milijarde dinara, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali.

On je novinarima u Beogradu precizirao da je država u tom periodu KK Crvena zvezda pomogla sa 1,626 milijardu dinara, FK Partizan sa 899,4 miliona dinara, KK Partizan sa 1,217 milijardu dinara, a FK Crvena zvezda 727 miliona dinara.

„Kada saberete te cifre, to je ukupno više od 4,4 milijarde dinara koje je država izdvojila preko raznih preduzeća, Grada Beograda, lokalnih samouprava, ministarstva, Vlade Srbije za funkcionisanje fudbalskih i košarkaških klubova Crvena zvezda i Partizan, rekao je Mali.

On je naveo da razlog zbog kojeg je danas izneo ove podatke, nije da bi se klubovi svađali, već da građani Srbije imaju tačne podatke i brojke i da vide koliko država podržava oba kluba sa ciljem da budu još bolji, ostvare bolje rezultate i na pravi način predstavljaju Srbiju.

„Vidite koliko se trudimo da to bude uravnoteženo na najbolji mogući način. U ovom slučaju više novca je dobio Partizan, a manje Crvena zvezda u fudbalu. S druge strane, kada je košarka u pitanju, više je dobila Crvena zvezda, ali je važno da građani shvate da ćemo iz godine u godinu podržavati ove klubove kao što smo to činili i do sada“, kazao je Mali.

(Tanjug)