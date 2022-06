Dubl partnerka francuske teniserke Tan ljuta zbog odustajanja sa Vimbldona

Nemačka teniserka Tamara Korpač naljutila se na svoju partnerku u dublu Francuskinju Harmoni Tan, koja se povukla iz takmičenja dublova zbog povrede, nakon što je pobedila Serenu Vilijams u prvom kolu londonskog Vimbldona.

Tan je kasno sinoć u prvom kolu posle tri sata i 11 minuta pobedila Vilijams sa 7:5, 1:6, 7:6 i plasirala se u drugo kolo u konkurenciji singlova.

Ona je danas trebalo zajedno sa Korpač da igra meč prvog kola dublova, ali je odustala zbog povrede butine.

„Jutros mi je poslala poruku. Pustila me je da čekam do sat vremena pre početka meča. Vrlo sam tužna, razočarana i veoma ljuta što ne mogu da igram moj prvi grend slem u dublu. Nije pošteno prema meni, nisam to zaslužila“, navela je Korpač na društvenim mrežama.

Tan bi u drugom kolu u četvrtak trebalo da igra protiv Špankinje Sare Soribes Tormo.

„Ako si slomljen posle trosatnog meča dan ranije, ne možeš da igraš profesionalno (tenis). To je moje mišljenje“, navela je Korpač.

