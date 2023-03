Duljaj: Moramo da mnogo radimo ako hoćemo prvo mesto

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj izjavio je danas da ceo klub mora da mnogo radi ako planira da se bori za prvo mesto u nacionalnom prvenstvu.

„Nije da nam samo malo fali. Fali nam malo više. Duboka je to tema, zahteva okupljanje svih ljudi iz kluba, da vidimo šta nam je potrebno da bismo se borili za prvo mesto. Nije lako, Zvezda dominira godinama. Samo zajedno možemo da dođemo do onoga što je potrebno za boljitak Partizan. TSC i Čukarički su dva odlična kluba, Žarko Lazetić i Dušan Kerkez imaju sjajnu budućnost. Lazetić će napraviti mnogo dobru karijeru u to ne sumnjam, njegova ekipa igra baš kako želi. Naravno da je san svakog igrača da igra Ligu šampiona, ali je najpre potrebno odraditi posao u domaćem prvenstvu i obezbediti kvalifikacije. Moramo da ćutimo i mnogo, mnogo radimo“, izjavio je Duljaj, prenosi Mocartsport.

Osvrnuo se trener „crno-belih“ na planove za budućnost i dovođenje novih igrača.

„Jun je i daleko i blizu. Do mene je da brinem o svakom narednom danu, sledećem protivniku. Klub je tu da mi pomogne. Ljudi iz kluba, zajedno sa trenerom će videti šta je najbolje za Partizan. Nije pravilan put da ja, kao trener, ili neko drugi, dovodim igrače koje želim. Onda će onaj posle mene dovesti druge igrače, gubi se smisao. Potrebno je da postoji sistem koji podrazumeva profil dovođenja igrača za Partizan. Činjenica je da će Partizan biti veliki klub, da će pobeđivati, bez obzira ko u njemu bio. Nisam došao da vodim politiku kluba, niti bi treblalo, potrebna je velika pomoć i podrška, samo tako ja kao trener i mogu da napredujem i igrači iz mene. Dođi mi na nekoj utakmici da uskočim na teren“, zaključio je Duljaj.

(Tanjug)

