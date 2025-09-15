Duplantis novim svetskim rekordom odbranio zlato na SP

Švedski atletičar Armand Duplantis odbranio je danas zlatnu medalju u skoku uvis i postavio novi Svetski rekord, na prvenstvu u Tokiju.

Šveđanin je skokom od 6,30 metara za jedan centimentar popravio sopstveni rekord.

On je zlato osigurao nakon preskočenih 6,15 metara, a potom je lestvicu podigao na 6,30 m i tu visinu preskočio iz trećeg pokušaja.

Ovo je 14. put da je Duplantis postavio svetski rekord u skoku s motkom, a četvrti put ove godine.

Duplantis je danas i četvrti put zaredom osvojio zlato na svetskim prvenstvima.

Srebrnu medalju je osvojio Grk Emanuil Karalis sa preskočenih 6,00 metara, a treći je bio Australijanac Kurtis Maršal sa preskočenih 5,95 metara.

(Beta)

