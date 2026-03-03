Duplantis, Pogačar i Alkaras među nominovanima za nagradu Laureus

Olimpijski šampion i svetski rekorder u skoku motkom Armand Duplantis, prvi teniser sveta Karlos Alkaras i čuveni biciklista Tadej Pogačar nominovani su danas za prestižnu nagradu Laureus, za najboljeg sportistu u 2025. godini.

Švedski atletičar Duplantis, koji je od 2020. godine 14 puta oborio svetski rekord, nagradu Laureus osvojio je prošle godine.

Među nominovanima su teniseri Španac Karlos Alkaras i Italijan Janik Siner koji su prošle godine osvojili po dve grend slem titule, kao i osvajač Zlatne lopte iz prošle godine, fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele.

U konkurenciji su i slovenački biciklista Tadej Pogačar, koji je prošle godine osvojio četvrtu titulu na Tur d’Fransu i aktuelni svetski šampion Moto GP šampionata Španac Mark Markes.

U konkurenciji sportistkinja nominovane su američka atletičarka i svetska rekordera Sidni Meklohlin-Levron, američka plivačica Kejti Ledecki, kao i svetska rekorderka i olimpijska šampionka na 1.500 metara Kenijka Fejt Kipjegon.

Trostruka uzastopna osvajačica Zlatne lopte španska fudbalerka Ajtana Bonmati je u konkurenciji, prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka, a nominovana je američka sprinterka Melisa Džeferson-Vuden, svetska šampionka na 100, 200 metara i u štafeti 4 x 100 metara.

Za najbolju ekipu nominovani su ženska fudbalska reprezentacija Engleske, ekipa Meklaren iz Formule 1, Evropski golf Rajder kup tim, indijski ženski kriket tim, košarkaši Oklahome i fudbaleri Pari Sen Žermena.

Za nagradu za proboj godine između ostalih nominovani su šampion Formule 1 Lando Noris, košarkaš Oklahome Šej Gildžes-Aleksander i fudbaler Pari Sen Žermena Dezire Due.

Za nagradu za povratak godine, između ostalih, nominovani su američka teniserka Amanda Anisimova, golfer Rori Mekilroj i biciklista Sajmon Jejts.

O nagradama odlučuje Laureus akademija, a ceremonija dodele obaviće se 20. aprila u Madridu.

Rekorderi sa po pet nagrada su srpski teniser Novak Đoković i švajcarski teniser Rodžer Federer.

(Beta)

