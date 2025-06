Durant iz Finiksa prelazi u Hjuston u sklopu velikog trejda

Dosadašnji košarkaš Finiksa Kevin Durant preći će u ekipu Hjustona u velikom trejdu koji je dogovoren danas, prenela je agencija Asošiejted pres.

Durant (36) je 15 puta bio učesnik Ol-star vikenda Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), a sa Golden stejtom je u dva navrata osvajao titulu prvaka.

On je sa reprezentacijom SAD četiri puta dolazio do titule olimpijskog prvaka, u periodu od 2012. do 2024. godine.

Hjuston se u okviru trejda odriče usluga Dilona Bruksa, Džejlena Grina i šest budućih pikova na NBA draftu, uključujući i 10. izbor na predstojećem draftu u sredu.

Tim iz Teksasa je regularnu sezonu završio na drugom mestu Zapadne konferencije, ali je ispao već u prvoj rundi plej-ofa od Golden stejta (3:4 u seriji).

Durant je tokom svoje 17. NBA sezone prosečno beležio 26,6 poena, dok u karijeri ima prosek od 27,2 poena i sedam skokova po utakmici.

(Beta)

