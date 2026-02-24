Durent želi da igra za selekciju SAD na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu

Košarkaš Hjustona Kevin Durent rekao je danas da želi da igra za reprezentaciju SAD na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Durent je obavestio izvršnog direktora Košarkaškog saveza SAD Grenta Hila da bi želeo da, kada dođe vreme, bude razmatran za mesto u olimpijskom timu, iako će nedugo po završetku Igara u Los Anđelesu godine napuniti 40 godina.

„Nisam želeo da moje ime bude izuzeto samo zbog jednostavne činjenice da sam stariji i da sam već to radio. Grent razume moju ljubav prema reprezentaciji. To je moja porodica. Nivo ljubavi koju gajim prema ekipi SAD i čitavoj organizaciji je neuporediv, tako da bih voleo da budem deo toga dok ne završim sa igranjem“, rekao je Durent.

Durent je igrao na četiri poslednjih Olimpijskih igara i rekao je da ne želi da mu samo dodele mesto u timu već da želi da ga zasluži.

„Shvatam koliko je to teška odluka za Grenta i koliko će se sjajnih igrača pojaviti u narednih godinu i po dana, a ja sam takođe veoma star u poređenju sa mnogim od njih. Znam da me čeka mnogo posla kako bih ušao u tim“, naveo je on.

Na Igrama u Parizu 2024. godine Durent je postao prvi američki košarkaš koji je osvojio četiri zlatne olimpijske medalje. Amerikanke Su Bird i Dajana Torasi osvojile su po pet zlatnih, ali je Durent rekao da ulazak u njihovo društvo nije motivacija za prolazak kroz novi olimpijski ciklus.

„Jednostavno volim da igram za selekciju SAD. Volim da predstavljam svoju zemlju. To je prva i najvažnija stvar, da stavim grb SAD na grudi i predstavljam zemlju iz koje sam“, dodao je on.

U 18. sezoni u NBA ligi Durent u proseku postiže 25,9 poena uz šut 50,7 odsto.

(Beta)

