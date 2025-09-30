Dušan Alimpijević novi selektor košarkaša Srbije

Košarkaški savez Srbije (KSS) imenovao je Dušana Alimpijevića za selektora muške seniorske reprezentacije.

Aktuelni trener Bešiktaša potpisao je trogodišnji ugovor sa KSS-om, a na poziciji selektora reprezentacije Srbije je zamenio Svetislava Pešića.

„Alimpijević će preuzeti sve nadležnosti u vezi sa pripremama nacionalnog tima za predstojeće kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, kao i međunarodna takmičenja“, piše na sajtu Saveza.

Alimpijević (39) je sa Bešiktašom prošle sezone stigao do finala plej-ofa turskog prvenstva, kao i do osmine finala Evrokupa.

U Bešiktaš je došao iz Bursaspora, sa kojim je u sezoni 2021/22 stigao do finala Evrokupa, a iste sezone je proglašen i za najboljeg trenera tog međunarodnog klupskog takmičenja.

Pre dolaska u Tursku je tokom sezone 2018/19 bio trener ruskog Avtodora, dok je u Srbiji vodio ekipe Crvene zvezde, FMP-a, Spartaka iz Subotice i Vojvodine.

„Alimpijević je predvodnik nove generacije mladih srpskih trenera, koji su već postigli odlične rezultate i potvrdili kvalitet na evropskoj sceni. I pored činjenice da je veoma mlad trener, Alimpijević već ima zavidno iskustvo u takmičenjima poput Evrokupa i Evrolige, uključujući i dobijenu nagradu za trenera godine u Evrokupu 2022. godine“, piše u sapštenju KSS-a.

„Alimpijević je prepoznat kao ličnost koja poseduje stručnost, autoritet i posvećenost potrebnu za vođenje nacionalnog tima na najvišem nivou, istovremeno donoseći neku novu energiju neophodnu za postizanje rezultata, koji se uvek očekuju od seniorske reprezentacije Srbije. Košarkaški savez Srbije izražava puno poverenje u stručni rad Dušana Alimpijevića i veruje da će, uz podršku navijača, zajedničkim snagama ostvariti ciljeve koji stoje pred našom reprezentacijom“, dodaje se u saopštenju Saveza.

Pod vođstvom Pešića, reprezentacija Srbije je bila eliminisana u osmini finala ovogodišnjeg Evropskog prvenstva. Na Olimpijskim igrama u Parizu je osvojila bronzu, dok je na Svetskom prvenstvu 2023. godine osvojila srebrnu medalju.

(Beta)

