Dusan Tadić novi fudbaler Al Vahde

Dušan Tadić iz Srbije je novi fudbaler Al Vahde, preneo je danas taj klub iz Abu Dabija.

On je potpisao jednogodišnji ugovor, sa opcijom produženja na još godinu dana, preneli su beogradski mediji.

Dušan Tadić je u karijeri igrao za Vojvodinu, Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče.

Za reprezentaciju Srbije je odigrao 111 utakmica i postigao 23 gola.

Za Tadića je ovog leta bila zainteresovana i Crvena zvezda, ali je on odlučio da karijeru nastavi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

(Beta)

