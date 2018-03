Dva gola Mitrovića za slavlje Srbije protiv Nigerije

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Londonu selekciju Nigerije sa 2:0 u prijateljskoj utakmici.

Oba pogotka na stadionu Hajv u Londonu postigao je Aleksandar Mitrović, u 68. i 81. minutu.

Izabranici Mladena Krstajića su odigrali dobro prvo poluvreme, zaslužili su i prednost, ali je odlukom sudija ostalo 0:0.

Srbija je, naime, u 14. minutu oštećena, pošto nije priznat „čist“ pogodak Aleksandra Mitrovića. Mitrović je šutirao glavom, lopta je prešla gol liniju, ali je sudija procenio da ju je golman Nigerije na vreme uhvatio.

U dobroj prilici se potom u 25. minutu našao Dušan Tadić, ali je golman Nigerije dobro reagovao, a pokušao je i Filip Kostić u 41. minutu koji je iskosa pogodio spoljni deo mreže.

Srbija je nastavila s napadima i na startu drugog poluvremena, pokušavali su redom Ljajić, Mitrović, Ivanović…

Fudbaleri Srbije su do zasluženog vodjstva stigli u 68. minutu golom Mitrovića. On je stigao do lopte na ivici šesnaesterca, dodao je do Kostića, koji mu je vratio, a onda je Mitrović sjajno pogodio mrežu Nigerije za 1:0.

Pobedu Srbije potvrdio je Mitrović svojim drugim golom na utakmici, u 81. minutu. Akciju „orlova“ započeo je Tadić, lopta je potom stigla do Kostića, a on je prosledio do Mitrovića koji je sjajnu akciju krunisao golom.

