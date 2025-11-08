Dva pogotka u nadoknadi vremena u remiju Totenhema i Mančester junajteda u Premijer ligi

Fudbaleri Totenhema odigrali su danas na svom terenu u Londonu nerešeno protiv Mančester junajteda 2:2, u utakmici 11. kola Premijer lige.

Prednost Mančester junajtedu doneo je Brajan Mbeumo golom u 32. minutu, a izjednačenje Totenhemu Matis Tel pogotkom u 84. minutu.

Vođstvo Totenhemu doneo je Rišarlison golom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena, a izjednačenje Mančester junajtedu Matejs de Ligt pogotkom u šestom minutu nadoknade.

Oba kluba imaju po 18 bodova. Totenhem je treći na tabeli, dok je Mančester junajted, nakon svoje pete uzastopne utakmice bez poraza, sedmi.

Totenhem će u narednom kolu, koje će biti odigrano nakon reprezentativne pauze, igrati na gostujućem terenu protiv gradskog rivala Arsenala, dok će Mančester junajted dočekati Everton.

