Dva pogotka Živkovića u pobedi PAOK-a nad Lilom u LE, Midtjiland preuzeo prvo mesto na tabeli

Fudbaleri PAOK-a pobedili su večeras na gostujućem terenu Lil 4:3, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige Evropa.

Prednost PAOK-u doneo je Sualiho Meite golom u 18. minutu, na asistenciju srpskog krilnog igrača Andrije Živkovića.

Vođstvo PAOK-a uvećao je Živković pogotkom u 23. minutu, a treći gol za grčki tim postigao je Janis Konstantelijas u 42. minutu.

Lil je prednost PAOK-a smanjio golovima Bendžamina Andrea u 57. minutu i Hamze Igamanea u 68. minutu.

Četvrti gol za PAOK je u 74. minutu postigao Živković, koji je četiri minuta ranije promašio penal.

Konačan rezultat postavio je Igamane pogotkom u 78. minutu.

Defanzivac PAOK-a Tomaš Kedzora dobio je crveni karton u devetom minutu nadoknade drugog poluvremena.

PAOK zauzima 20. mesto na tabeli sa četiri boda, dok se Lil nalazi na 11. poziciji sa šest bodova.

PAOK će u narednom kolu u Solunu dočekati Jang Bojs, dok će Lil igrati na gostujućem terenu u Beogradu protiv Crvene zvezde.

Midtjiland je na gostujućem terenu u Bačkoj Topoli pobedio Makabi iz Tel Aviva 3:0, i time preuzeo prvo mesto na tabeli.

Prednost Midtjilandu doneo je Frankulino golom u 44. minutu, a vođstvo je uvećao Filip Biling pogotkom u 71. minutu.

Konačan rezultat postavio je Frankulino pogotkom u 84. minutu.

Midtjiland je prvi na tabeli sa devet bodova, dok Makabi, koji sa klupe predvodi srpski trener Žarko Lazetić, zauzima 32. mesto sa jednim bodom.

Midtjiland će u narednom kolu u Herningu dočekati Seltik, dok će Makabi igrati na gostujućem terenu u Birmingemu protiv Aston Vile.

Malme je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Dinama iz Zagreba 1:1.

Prednost Malmeu doneo je Oskar Levicki golom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Dinamu Kardoso Varela pogotkom u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Dinamo je četvrti na tabeli sa sedam bodova, dok Malme zauzima 31. mesto sa jednim bodom.

Dinamo će u narednom kolu u Zagrebu dočekati Seltu, dok će Malme biti domaćin protiv Panatinaikosa.

Viktorija iz Plzenja je na gostujućem terenu u Rimu pobedila Romu 2:1.

Prednost Viktoriji doneo je Prins Adu golom u 20. minutu, a vođstvo je uvećao Čeik Suare pogotkom dva minuta kasnije.

Konačan rezultat postavio je napadač Rome Paulo Dibala golom iz penala u 54. minutu.

Srpski golman Mile Svilar odigrao je celu utakmicu za Romu, dok je njegov sunarodnik u ekipi Viktorije Svetozar Marković u igru ušao u 64. minutu.

Viktorija je peta na tabeli sa sedam bodova, dok Roma zauzima 23. mesto sa tri boda.

Viktorija će u narednom kolu u Plzenju dočekati Fenerbahče, dok će Roma igrati na gostujućem terenu u Glazgovu protiv Rendžersa.

Frajburg je na svom terenu pobedio Utreht 2:0.

Prednost Frajburgu doneo je Juito Suzuki golom u 20. minutu, a vođstvo je uvećao Vinčenco Grifo pogotkom u 45. minutu.

Frajburg je šesti na tabeli sa sedam bodova, dok Utreht zauzima pretposlednje, 35. mesto bez osvojenog boda.

Frajburg će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Nice, dok će Utreht dočekati Porto.

Notingem Forest je na svom terenu pobedio Porto 2:0, i time prekinuo svoj niz od 10 uzastopnih utakmica bez trijumfa.

Prednost Notingem Forestu, koji je danas sa klupe prvi put predvodio Šon Dajč, doneo je Morgan Gibs-Vajt golom iz penala u 19. minutu, a vođstvo je uvećao Igor Žezus pogotkom iz jedanaesterca u 77. minutu.

Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest.

Notingem Forest zauzima 17. mesto sa četiri boda, dok se Porto nalazi na 15. poziciji sa šest bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Notingem Forest protiv Šturm Graca, a Porto protiv Utrehta.

Selta je na svom terenu u Vigu pobedila Nicu 2:1, dok je Seltik kao domaćin u Glazgovu savladao Šturm Grac 2:1

Fejenord je na svom terenu u Roterdamu pobedio Panatinaikos 3:1, dok je Jang Bojs kao domaćin u Bernu savladao Ludogorec 3:2.

Jedan od golova za Ludogorec u tom duelu postigao je srpski vezista Petar Stanić.

