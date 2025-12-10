Dva remija u Nemačkoj, pobede Benfike i Juventusa u Ligi šampiona

Fudbaleri Bajera i Njukasla odigrali su večeras u Leverkuzenu nerešeno 2:2, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige šampiona.

Nemačka ekipa povela je autogolom Bruna Gimaraeša u 13. minutu, a gosti su u nastavku preokrenuli.

Prvo je izjednačenje Njukaslu doneo Entoni Gordon u 51. minutu sa penala, dok je gol za vođstvo gostiju postigao Luis Majli u 74. minutu.

Bajer je do boda došao u 88. minutu pogotkom Alehandra Grimalda.

Njukasl na 12. mestu Lige šampiona ima 10 bodova, a Bajer na 20. mestu ima devet bodova.

Liga šampiona se nastavlja sledeće godine. Njukasl 21. januara dočekuje PSV, a Bajer dan ranije gostuje Olimpijakosu.

Borusija Dortmund i Bodo Glimt odigrali su u Nemačkoj nerešeno 2:2.

Domaća ekipa povela je pogotkom Julijana Branta u 18. minutu, da bi gosti iz Norveške izjednačili preko Hajtama Alesamija u 42. minutu.

Brant je drugim golom vratio prednost Borusiji u 51. minutu, dok je bod Bodo Glimtu doneo Jens Hauge u 75. minutu.

Borusija Dortmund na 10. mestu Lige šampiona ima 11 bodova, a Bodo Glimt zauzima 32. poziciju sa tri boda.

U sledećem kolu Borusija Dortmund gostuje Totenhemu, dok Bodo Glimt dočekuje Mančester siti.

Benfika je u Lisabonu savladala Napoli sa 2:0.

Golove za portugalski tim postigli su Ričard Rijos u 20. i Leandro Bareiro u 49. minutu.

Za Napoli je ceo meč branio srpski golman Vanja Milinković-Savić.

Napoli zauzima 23. mesto na tabeli Lige šampiona sa sedam bodova, dok je Benfika 25. sa bodom manje.

U narednom kolu Napoli gostuje Kopenhagenu, a Benfika gostuje Juventusu.

Juventus je u Torinu bio bolji od kiparskog Pafosa sa 2:0.

Golove za italijanski tim postigli su Veston Makeni u 67. i Džonatan Dejvid u 73. minutu.

Juventus zauzima 17. mesto na tabeli Lige šampiona sa devet bodova, a Pafos je 26. sa šest bodova.

Sledeći meč u Ligi šampiona Pafos igra u Londonu protiv Čelsija.

(Beta)

