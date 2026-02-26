Džabari Parker iz Partizana prešao na pozajmicu u Huventud

Košarkaš Partizana Džabari Parker prešao je na pozajmicu u Huventud do kraja sezone, saopštio je danas beogradski klub.

„Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti deo plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. U prethodnim nedeljama Parker je trenirao individualno sa ciljem da dostigne adekvatnu formu, a sada će u timu Huventuda imati priliku za potvrdu na terenu“, navodi se u saopštenju na klupskom sajtu.

Parker je prošlog leta došao u Partizan kao jedno od najvećih pojačanja, ali se nije dobro snašao.

Postizao je u proseku 7,7 poena u Evroligi i 9,1 poen u ABA ligi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com