Džajić: Najvažnije je da Zvezda odigra dostojanstveno

Počasni predsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić rekao je danas da će njegova ekipa pokušati da odigra najbolje što može protiv Liverpula, u predstojećoj utakmici u Ligi šampiona.

„Očekujemo tešku utakmicu, kao što je bila u Parizu. Teško je reći šta Crvena zvezda može da uradi, takav je fudbal. Pokušaćemo da odigramo najbolje što možemo“, rekao je Džajić novinarima uoči puta u Englesku.

Fudbaleri Zvezde igraju u sredu od 21 čas na Enfildu protiv Liverpula, utakmicu trećeg kola Lige šampiona.

Džajić je naveo da veruje u trenera Vladana Milojevića.

„On sastavlja i priprema tim, do sada je to radio veoma uspešno. On je dobar trener i verujem da će napraviti pravu strategiju. Najvažnije je da Zvezda odigra dostojanstveno“, rekao je Džajić.

Posle dve utakmice u Grupi C, Zvezda je poslednja na tabeli sa jednim bodom. Prvoplasirani Napoli ima četiri boda, a Liverpul i Pari Sen Žermen po tri.

(Beta)