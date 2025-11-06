Džajić: Najvažniji je novi koncept, želimo da Paunović ostane što duže

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić izjavio je danas da je za reprezentaciju Srbije najvažnije stvarenje novog koncepta i dodao da želi da Veljko Paunović što duže ostane na poziciji selektora.

„Rekao sam da mi je drago zbog njegovog dolaska, da je on bio prvi pik posle odlaska Stojkovića. Javnost, pogotovo ovde u Srbiji, se nikad ne predaje, sve dok ima šanse za odlazak na Svetsko prvenstvo, ali to ne treba da ga opterećuje, jer naš je cilj sve posle toga. Sada smo u situaciji da ne možemo sa velikim optimizmom da dočekamo ove dve utakmice, ali za nas je najvažniji novi koncept. Naravno da želimo da ostane što duže i da reprezentacija Srbije napravi jedan pomak u odnosu na dosadašnje rezultate“, naveo je Džajić na uručenju radne opreme Paunoviću, a preneo sajt Saveza.

Paunović je 30. oktobra imenovan za selektora muške seniorske reprezentacije Srbije, nakom smene Dragana Stojkovića.

Na dve utakmice do kraja evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, reprezentacija Srbije je treća na tabeli Grupe K sa 10 bodova, osam manje od prvoplasirane Engleske, koja je već obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo, i jednim manje od Albanije, koja zauzima drugo mesto koje nosi plasman u baraž.

Selekcija Srbije će u svoje preostale dve utakmice prvo 13. novembra igrati u Londonu protiv reprezentacije Engleske, pa potom tri dana kasnije u Leskovcu protiv Letonije.

„On (Paunović) je čovek koji duboko prati fudbal, upućen je u stanje brojnih naših igrača širom Evrope, neke je i trenirao i imao mnogo uspeha. Ja bih mu samo poželeo da u ove dve utakmice svoje umeće i trenersko znanje ‘postavi’ tako da eventualno ostvarimo neke dobre rezultate, ali i ako se oni ne dese, onda da napravimo jedan plan koji će biti od dve do četiri godine, sve u želji da napravimo nešto pozitivno kada je srpski fudbal u pitanju“, dodao je Džajić.

Generalni sekretar FSS-a Branko Radujko rekao je da je Paunović fokusiran na utakmice protiv Engleske i Letonije i da će nakon njihovog završetka, bez obzira na ishod, nastaviti razgovore u vezi projekta za plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine i Svetsko prvenstvo 2030. godine.

„Veoma sam srećan što je on sa nama, verujem da i ogroman deo ili skoro sva fudbalska javnost deli to zadovoljstvo sa nama. On je sada fokusiran na ove dve utakmice, nismo imali mnogo vremena da rešavamo administrativne stvari, niti su one njega zanimale. Kada se ovo završi, bez obzira na ishod ove dve kvalifikacione utakmice, nastavljamo razgovore vezane za novi projekat i plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine i Svetsko prvenstvo 2030. godine, gde bismo se kandidovali među reprezentacije koje bi mogle biti hit na tim šampionatima“, kazao je Radujko.

Radujko je naveo i da je Paunović mlad i moderan trener, koji je sposoban da uspostavi „zdrav autoritet“ i prepoznatljiv stil igre.

„Moram da kažem da kada smo dobili ovlašćenje da tražimo rešenje za mesto selektora, razmišljali smo pre svega o nekim kriterijumima. Da dobijemo mladog, modernog trenera koji ima kapacitet da izgradi zdrav autoritet u okviru tima, da ima zdrav i pozitivan uticaj na svakog igrača. Da je spreman sa svojim stručnim štabom da za kratko vreme tokom svih okupljanja pripremi ekipu za prepoznatljivu igru, sa jasnom idejom, sistemom. I na kraju krajeva da ima uticaj kao edukator i na druge trenere u našoj zemlji. Veljko je trener koji ispunjava sve te kriterijume“, rekao je Radujko.Ostale fotografije uz tekst

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com